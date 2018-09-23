Луценко рассказал, когда уйдет из Генпрокуратуры

Источник: Корреспондент.net

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 года планирует "вернуться к политической деятельности".

"Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019), считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закону и в установленное время, без фантазий на эту тему ... Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности", - заявил Луценко в интервью "ТСН.Тиждень".

При этом он заверил, что весной "ему будет, о чем отчитаться".

Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".