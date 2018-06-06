Луценко рассказал, откуда взяли "список 47"

Источник: Корреспондент.net

Перечень потенциальных жертв из списка 47 человек правоохранителям предоставили люди из окружения Бориса Германа. Об этом и других подробностях спецоперации рассказал в эфире радио НВ генеральный прокурор Юрий Луценко, запись интервью была выложена в Youtube.

Он заявил, что информация о списке была получена не от организатора. Эти данные организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации СБУ смогло идентифицировать это лицо и изъять список.

"Большинство этих людей – это журналисты Украины, а также журналисты, которые выехали из России", – отметил Луценко, добавив, что за некоторых из упомянутых людей платили по два миллиона. Отвечать на вопрос, были ли в списке политики, Луценко отказался.

Генпрокурор рассказал, что сначала СБУ получила информацию, что Герман, обсуждая поставку очередной партии оружия из зоны АТО, предложил совершить заказное убийство. Силовики наладили контакт с человеком, который принял это предложение.

Ним оказался волонтер АТО Алексей Цимбалюк. Он сотрудничал со спецслужбами и выступал в роли контролируемого правоохранительной системой киллера. В СБУ зарегистрировали дело о подготовке к убийству.

Через некоторое время организатор убийства потребовал ликвидировать еще одного человека, некоего одесского активиста. А через неделю после того была названа еще одна фамилия – на этот раз бывшего офицера спецслужб России. Также организатор проговорился, что существует целый список из 30 лиц, которые должны умереть.

Луценко добавил, что организатора могли задержать только после передачи второй части денег. "А это означало бы, что мы спасем Бабченко и не известно на какое время и оборвем ниточку до неизвестного тогда в деталях заказчика. И не получим список еще 30 человек, которые находится в смертельном списке", - отметил он.

Поэтому СБУ пошла на чрезвычайный, но дозволенный законом метод имитации убийства. По словам Луценко, за последние несколько лет такие операции проводили 31 раз. Регулирует законность этих операций статья 271 УПК.

После имитированного убийства организатор перезвонил исполнителю и сказал, что он срочно улетает за границу, деньги ему передадут позже.

"Стало понятно, что цепочка может быть прервана, поэтому СБУ совершенно правильно задержала Германа на улице", – заявил Луценко.

По словам генпрокурора, о деталях спецоперации знал десяток человек, и самым сложным было сохранить все в тайне.