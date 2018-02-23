Луценко угрожает лишить Тимошенко неприкосновенности

Источник: Корреспондент.net

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает того, что может инициировать представление на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов Верховной Рады, среди них - лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Такое решение он может принять из-за содействия экс-губернатору Одесской области, лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении польско-украинской границы в сентябре 2017 года и при наличии достаточного количества доказательств.

"Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать", - сказал Луценко, уточнив, что речь идет о возможной инициативе снятия депутатской неприкосновенности.