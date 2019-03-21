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21.03.2019

Луценко указали на проблемы с хронологией

Источник: Корреспондент.net

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) прокомментировали обвинения генпрокурора Юрия Луценко в адрес посла США в Украине Мари Йованович и указали ему на проблемы с хронологией.

Американское издание The Hill опубликовало письмо от представителя Госдепа Джорджа Кента к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку, датированное 4 апреля 2016 года. Как отмечает ЦПК, это письмо Юрий Луценко показал американским журналистам, как доказательство того, что посол США Мари Йованович при первой встрече якобы сказала, кого не надо преследовать.

В ЦПК восстановили последовательность событий 2016 года и отметили, что у генпрокурора "реальные проблемы с хронологией".

Так, 16 марта 2016 года, еще при генпрокуроре Шокине, департамент ГПУ открыл уголовное производство против ЦПК за якобы хищение средств американских налогоплательщиков. Уголовное дело тогда вели Дмитрий Сус (ныне подсудимый) и Ольга Варченко (ныне - заместитель председателя ГБР). Столярчук тогда намеревался допросить посла США Джеффри Паятта.

А в мае 2016 года на должность генпрокурора был назначен Луценко. Тогда он сказал, что считает дела против ЦПК "настолько дебильными, что они просто позорят Генеральную прокуратуру Украины". 30 мая 2016 года дело против Центра Генпрокуратура закрыла.

И только 29 августа 2016 Мари Йованович передала верительные грамоты и приступила к обязанностям посла. "То есть, первая встреча посла Йованович с Луценко не могла состояться раньше 29 августа 2016 года, когда "дебильное уголовное производство, которое позорит Генпрокуратуру "уже было закрыто", – констатируют в ЦПК.

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