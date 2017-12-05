Луценко выразил надежду, что до Нового года пророссийские СМИ в Украине прекратят работать

Источник: 112.ua

Генпрокурор Юрий Луценко выразил надежду, что до Нового года в Украине прекратит функционировать ряд пророссийских СМИ. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в ходе вечернего заседания, трансляцию вел телеканал.

"Я очень надеюсь, что до Нового года подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских СМИ, которые засоряют наши улицы и мозги отдельных доверчивых украинцев. Мы уже прошли соответствующую процедуру и ждем вступления в законную силу такого решения", - сказал Луценко.