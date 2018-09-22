Лукашенко и Путин обсудили украинскую тематику

Источник: Корреспондент.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным политическое взаимодействие и украинскую тематику, передает БелТА в субботу, 22 сентября.

Он рассказал, что президенты на встрече в Сочи 21 сентября в формате один на один обсуждали политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшее строительство Союзного государства.

"Основная часть переговоров была один на один с президентом. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - отметил глава государства.

"Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего - Украина. В очень позитивном ключе был диалог", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что планирует продолжить обсуждение на саммите СНГ и на Форуме регионов Беларуси и России.