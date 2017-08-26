Лукашенко копал в выходные картошку

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 26 августа, занимался уборкой картофеля на своем участке.

"Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко копал картошку вместе с младшим сыном Николаем.

Всего было убрано три гектара, общий вес урожая составил 105 тонн. Часть урожая будет передана в социальные учреждения детям и пожилым людям.