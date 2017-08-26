26.08.2017
Лукашенко копал в выходные картошку
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 26 августа, занимался уборкой картофеля на своем участке.
"Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко копал картошку вместе с младшим сыном Николаем.
Всего было убрано три гектара, общий вес урожая составил 105 тонн. Часть урожая будет передана в социальные учреждения детям и пожилым людям.
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