Лукашенко подарил Путину картошку со своей фермы

Мир

Нефть резко набирает в цене

Цена на нефть марки Brent вечером в среду, 26 декабря, резко ускорила рост и вернула уже 5% после сильного удешевления на предыдущей торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.59 цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 5,06%, до 53,34 доллара за баррель. Также подорожали февральские фьючерсы на нефть марки WTI. Они выросли на 6,28% - до 45,2 доллара за баррель.