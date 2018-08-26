Лукашенко предложил Дамаску помощь в восстановлении Сирии

Источник: DW

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поддержку сирийским властям в восстановлении разрушенных войной городов. "Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - говорится в поздравлении по случаю 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Сирией, распространенном пресс-службой президента в воскресенье, 26 августа.

Ответное поздравление пришло Лукашенко от президента Сирии Башара Асада. Он выразил готовность к "дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран", ради "мировой безопасности и стабильности", сообщила пресс-служба.