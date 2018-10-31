Лукашенко считает необходимым участие США в урегулировании конфликта на Донбассе

Источник: Українські новини

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым участие Соединенных Штатов Америки для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передают Українськi Новини.

"Если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели", - сказал Президент Беларуси.

Лукашенко также заявил о возможности участия Беларуси в контроле за российско-украинской границей и обеспечении проведения законных выборов на Донбассе.

"Исходя из того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - подчеркнул он.