Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси
Источник: DW
Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства страны. Как сообщается на сайте президента в субботу, 18 августа, должность премьер-министра займет Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Первым заместителем премьера назначен бывший глава аппарата Совета министров Александр Турчин.
Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Это "человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями", охарактеризовал Шульгана Лукашенко. Комментируя назначение Дмитрия Крутого на пост главы Минэкономики, президент выразил надежду, что это ведомство "приобретет новое дыхание и будет приспособлено к новым реалиям".
"В повестке дня эти вопросы стоят давно"
Говоря о причинах смены руководства правительства, Александр Лукашенко отметил, что "в повестке дня эти вопросы стоят давно". "В последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство", - продолжил президент.