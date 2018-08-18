Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси

Пост зампремьера, отвечающего за здравоохранение, образование, культуру и спорт, займет бывший посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко. Одним из других трех зампремьеров станет экс-глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Это "человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями", охарактеризовал Шульгана Лукашенко. Комментируя назначение Дмитрия Крутого на пост главы Минэкономики, президент выразил надежду, что это ведомство "приобретет новое дыхание и будет приспособлено к новым реалиям".

"В повестке дня эти вопросы стоят давно"

Говоря о причинах смены руководства правительства, Александр Лукашенко отметил, что "в повестке дня эти вопросы стоят давно". "В последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство", - продолжил президент.