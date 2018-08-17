Львов накрыл мощный ливень с градом

Источник: Корреспондент.net

Львов в пятницу, 17 августа, около 17:00 накрыл мощный ливень с градом.

"Я собирался забрать ребенка из детского лагеря. Так вот, вынужден был остановить машину в районе Привокзальной. Все стоит, даже маршрутки. Ветер. Град. Дождь. Детей тоже не выпускают из здания, а я отсиживаюсь в машине. Словом, такого еще не видел, хотя всю жизнь прожил во Львове", - рассказал очевидец Тарас, которого непогода застала врасплох.

Отмечено, что примерно через 30-45 минут после начала непогоды в небе неожиданно появилось солнце, и признаки непогоды исчезли.