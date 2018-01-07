Львовская школьница установила рекорд, приготовив микро-тортик

Источник: Українські новини

15-летняя школьница из Львова Неля Мирон попала в Книгу рекордов Украины, приготовив самый миниатюрный торт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Девочка приготовила миниатюрную копию торта "Спартак".

"Тортик для Дюймовочки размером меньше горошины приготовила 15-летняя школьница из Львова Неля Мирон. Это – мини-копия популярного торта "Спартак", поэтому, по всем правилам кулинарных рекордов, девочка готовила его в строгом соответствии с рецептурой: он состоит из 3 коржей, для смазывания которых понадобилась капля заварного крема и полкапли шоколадной глазури. Готовилась гастрономическая миниатюра 5 часов!" – отметила Ветрова.

По ее словам, размер тортика составил 7,76 мм, поэтому экспертам пришлось измерять его электронным прибором.

"Кулинарный рекорд вошел в категорию "Самые маленькие объекты", - добавила Ветрова.