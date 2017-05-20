Львовский мусор тайком выбросили на Житомирщине
Источник: КорреспонденТ.net
20.05.2017
В Житомирской области задержали фуру, которая выгрузила "львовский" мусор, сообщили в полиции области.
Правоохранители задержали транспортное средство в ночь на 20 мая после сообщение от жителя с. Ягодинка Пулинского района о том, что от местной свалки отъезжает неизвестна грузовик.
"Жители района не впервые страдают от загрязнения мусором, который сбрасывают ночью водители грузовиков. Среди бытовых отходов находили доказательства того, что они попали в район из Львовской области", - отметили в полиции.
Грузовик удалось задержать в соседнем с. Веселом. Автомобиль и водителя доставили в Пулинское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
Отмечается, что перевозчиком является предприниматель из города Новоград-Волынский.
Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил: во Львове скопилось более 7 тыс. тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.
По его словам, только три города согласились принимать в общей сложности 80 тонн отходов из Львова в сутки.
Как известно, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время, из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.
На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.
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