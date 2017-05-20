Львовский мусор тайком выбросили на Житомирщине

Источник: КорреспонденТ.net

В Житомирской области задержали фуру, которая выгрузила "львовский" мусор, сообщили в полиции области.

Правоохранители задержали транспортное средство в ночь на 20 мая после сообщение от жителя с. Ягодинка Пулинского района о том, что от местной свалки отъезжает неизвестна грузовик.

"Жители района не впервые страдают от загрязнения мусором, который сбрасывают ночью водители грузовиков. Среди бытовых отходов находили доказательства того, что они попали в район из Львовской области", - отметили в полиции.

Грузовик удалось задержать в соседнем с. Веселом. Автомобиль и водителя доставили в Пулинское отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Отмечается, что перевозчиком является предприниматель из города Новоград-Волынский.

Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил: во Львове скопилось более 7 тыс. тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.