Ляшко решил жениться

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил своей гражданской жене Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу, заключить официальный брак.

"Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!", – написал нардеп на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 апреля.

На опубликованном видео Ляшко рассказывает собравшимся за столом новость о том, что он думал 20 лет и теперь, наконец, решил сделать своей гражданской супруге Росите официальное предложение.

Он заявил, что планировал подумать еще 20 лет, но скоро в ЗАГС пойдет их общая дочь, поэтому откладывать дальше это решение бессмысленно.

"20 лет я думал, стоит ли это делает. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам надо лучшая", – сказал нардеп.