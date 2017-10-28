Мадрид назначил главу правительства Каталонии

Мир

Лидер Каталонии отказался объявить досрочные выборы

Пучдемон заявил также, что теперь дело за парламентом Каталонии, который может принять решение об отделении автономии от Испании в соответствии с мандатом, полученным в результате референдума о независимости 1 октября