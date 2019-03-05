Мадуро созвал венесуэльцев на марш

"В субботу, 9 марта, исполняется четыре года декрету Барака Обамы, объявившего Венесуэлу угрозой для безопасности США, и 9 марта я объявил днем боливарианского антиимпериализма, и давайте выйдем на улицы 9 марта в марше против империализма, на улицы, народ!", − заявил Мадуро.

Отметим, ранее о проведении антиправительственных митингов 9 марта объявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.