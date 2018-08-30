МАГАТЭ: Иран соблюдает договор об атомной программе

В докладе отмечается, что Тегеран в сфере обогащения урана вновь далеко не исчерпал установленного лимита в 300 килограммов. Согласно условиям сделки, не велось и дальнейшее строительство реактора на тяжелой воде в городе Арак, способного производить оружейный плутоний. Иран также обеспечил инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к своим атомным объектам, говорится в документе.

Никаких нарушений

Международная сделка по атомной программе Тегерана была заключена в 2015 году, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. С начала инспекций в январе 2016 года, никаких нарушений этого договора со стороны Тегерана выявлено не было. Однако США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении экономических санкции против Ирана. 4 ноября вступят в силу новые штрафные меры, направленные преимущественно против финансового и энергетического секторов иранской экономики. США резко критикуют условия атомной сделки с Исламской республикой. В Вашингтоне подчеркивают, что этот договор носит лишь временный характер и потому по сути не препятствует разработке ядерного оружия в Иране.

"Весьма позитивная новость"

Другие партнеры по сделке - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия - намерены спасти этот договор. Тот факт, что МАГАТЭ вновь подтвердило приверженность Ирана атомной сделке - весьма позитивная новость, отметили источники в дипломатических кругах. По мнению Евросоюза, полный крах договора об атомной программе Ирана приведет к дальнейшей дестабилизации и без того нестабильного региона.

Между тем Иран, страдающий от экономических санкций, подал на США в Международный суд в Гааге в попытке добиться постановления об отмене введенных против него штрафных мер.