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13.02.2019

Македония официально "исчезла", появилась Северная Македония

Источник: Українські новини

Республика Македония с сегодняшнего дня официально переименовалась в Северную Македонию. 

"Добро пожаловать в Европу, Северную Македонию!" - написал он.

Он заявил, что Северная Македония и Греция обменялись финальной вербальной нотой, дав старт Преспанскому соглашению о переименовании.

"Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем определять наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества", — отметил Димитров.

Также появилась официальная публикация в правительственном Официальном вестнике так называемого Преспанского соглашения о переименовании страны, изменений в Конституцию страны об изменении ее названия и закона о введении этих изменений.

Еще в понедельник, 11 февраля, власти Македонии начали снимать с фасадов государственных учреждений таблички со старым названием страны.

Македония со времен распада Югославии спорила с Грецией из-за названия. В Афинах настаивали на том, чтобы Македония изменила свое название, чтобы избежать путаницы с одноименной греческой провинцией, которая с ней граничит.

По требованию Греции Македонию приняли в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), кроме того, Греция блокировала вступление Македонии в Европейский Союз и НАТО.

На фоне переименование Македонии в Брюсселе 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО.

Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами стран-членов блока, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. 

Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором страна официально станет его 30-м членом.

 
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