Македония определилась с новым вариантом названия страны - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Македонская сторона внесла новое предложение относительно названия страны для урегулирования спора в переговорах с Грецией - Республика Илинденьска Македония (Република Илинденска Македонија).

По данным издания, новое название должно использоваться на международном уровне, на чем настаивает Греция.

Хотя до сих пор в качестве основного варианта упоминалось название Республика Верхняя Македония, собеседники издания утверждают, что в ходе последнего раунда переговоров было выдвинуто предложение Республика Илинденьска Македония.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в Софии, что он и его греческий коллега Алексис Ципрас обсудили название, которое было бы приемлемым для обеих сторон, и ожидает, что решение будет найдено к июню перед саммитом лидеров ЕС.

"Мы говорили о нескольких вариантах, и один из них приемлемый для обеих сторон", - сказал Заев, не уточняя конкретный вариант.

Спор о названии продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.