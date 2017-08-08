Маккейн: Россия опаснее ИГИЛ

Источник: КорреспонденТ.net

Россия является большей угрозой для мира, чем Исламское государство, поскольку имеет более мощные вооружения. Об этом заявил американский сенатор, глава Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн в интервью The Arizona Republic.

"Такие террористические группы, как ИГ, представляют собой постоянную угрозу, и они будут продолжать атаковать. Но у них нет военных возможностей, технологий и амбиций поддерживать свое стремление править миром. У России - есть. И Россия не является другом для свободного мира", - сказал Маккейн.

По его словам, Россия установила свое присутствие на Ближнем Востоке и продолжает оказывать давление на восточноевропейские страны.