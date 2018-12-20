20.12.2018
Маколей Калкин снялся в "повзрослевшем" ремейке легендарного "Один дома"
Источник: Українські новини
Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в рождественском фильме "Один дома", снялся в ролике Google по мотивам фильма. Видео появилось на официальном YouTube-канале Google.
Спустя 28 лет 38-летний актер повторил культовые сцены из популярного фильма Один дома. Ролик был снят для рекламы голосового помощника Google.
Калкин в роли взрослого Кевина Маккаллистера опять остался сам дома и попадает в те же ситуации, что и в фильме. Но в этот раз ему помогает голосовой помощник, управляющий "умным домом".
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