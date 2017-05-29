Макрон: Готов ввести новые санкции против России

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации на Донбассе, передает Газета.Ru.

"Если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если будет эскалация. Если будет деэскалация, то этого не будет", - сказал он по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Французский лидер добавил, что полагается на "нормандский формат" и Минский процесс, как пути деэскалации ситуации на востоке Украины, передает Укринформ.

"Со своей стороны я напомнил президенту Путину, который стремится добиться через "нормандский формат" и Минский процесс деэскалации конфликта", - отметил он.

Макрон также подчеркнул, что хочет провести новый раунд переговоров в "нормандском формате" с Германией и Украиной, чтобы иметь полный анализ ситуации.

"Также в рамках этого "нормандского формата" мы должны иметь исчерпывающий доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ" - добавил президент Франции.

В свою очередь Путин заявил, что антироссийские санкции никак не помогут нормализации конфликта в Украине.

"Никак не помогут", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем, Макрон заявил, что ни одну важную проблему в мире невозможно решить без участия России.

"Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России", - считает он.

Кроме того, Макрон сообщил, что на встрече с Путиным они затронули тему ареста украинского журналиста Романа Сущенко, который сейчас находится в заключении в Москве.

Однако французский президент отказался рассказать подробности и итог переговоров, поскольку это, по его словам, не поможет решению проблемы.

В свою очередь российский президент проигнорировал вопрос о Сущенко, заданный журналистом агентства AFP.