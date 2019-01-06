06.01.2019
Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"
Источник: Корреспондент.net
Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал состоявшиеся в субботу, 5 января, акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.
"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", – написал французский лидер в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.
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