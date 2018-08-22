Макрон поздравил украинцев с Днем независимости

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю Дня независимости Украины и выразил пожелания процветания и мира.

"Франция остается бок о бок с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который бушует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украине постоянная вследствие привлечения Франции к "нормандскому формату". Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в поздравительном письме.

Макрон также отметил, что Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.

Президент Франции подчеркнул, что Украина проявила смелость и стойкость, избрав путь амбициозных реформ, первые результаты которых следует приветствовать. По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва.

"Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом", - отметил Макрон.

Он пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые объединяют Украинцу и Францию страны, крепли и в дальнейшем.