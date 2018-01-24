Макрон предлагает создать для Европы десятилетний план

Глава Елисейского дворца выступил за то, чтобы глобализация была организована более справедливым образом. "Если я не верну смысл глобализации, если я не смогу сказать людям, что она хороша для них, то через 5 лет, 10, 15 лет победят националисты, экстремисты", - предупредил президент Франции.

По словам Макрона, Европа должна играть более сильную роль в противовес США и Китаю. Среди тем, которые следует особенно развивать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции. При этом французский президент поддержал концепцию "Европы различных скоростей": если какие-то из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.

Отметив проведение реформ у себя на родине Эмманюэль Макрон заявил: "Франция вернулась, Франция вернулась в сердце Европы".