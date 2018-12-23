Макрон пригрозил "желтым жилетам" жестким ответом
Источник: Корреспондент.net
Правительство Франции примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". Такое заявление телеканалу BFM накануне вечером сделал президент страны Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Чад.
"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул Макрон.
Президент находится с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции Бархан. Вместе с тысячей военных он отпраздновал приближение Рождества.
В воскресенье, 23 декабря, Макрон продолжит свой визит в Чад - предстоят его переговоры с президентом страны Идриссом Деби Итно.