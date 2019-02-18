Макрон призовет Европу проснуться

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с большой речью, в которой призовет европейцев проснуться и вести более жесткую политику наряду с конкурирующими мировыми державами.

Отмечается, что место и дата выступления еще не установлены, но помощники французского президента утверждают, что речь президента станет важнейшей со времени выступления Макрона в Сорбоннском университете в Париже в сентябре 2017 года, когда он призвал к фундаментальной реформе Европейского союза.

Помощники Макрона заявили, что его слова станут "предупредительным выстрелом" для континента.

"Если мы, европейцы, не хотим иметь других Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной обороны в статусе-кво, мы должны проснуться", - заявил источник в комментарии агентству.

Речь Макрона совпадает с ростом напряженности на Западе, вызванной политикой президента США Дональда Трампа и выходом Британии из ЕС. Также отмечается, что Китай и Россия создают серьезные проблемы для блока.

Французский лидер с своей речи сосредоточится на поддержке "Европы, которая защищает" перед европейскими выборами 26 мая и попытается убедить избирателей в необходимости реформирования европейской торговой, конкурентной, цифровой и климатической политики.

Также он попытается убедить европейских коллег начать думать о ЕС как о более жестком геополитическом игроке "в безжалостном мире".