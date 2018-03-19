Макрон призвал Путина к борьбе с химоружием

Источник: DW

В связи с отравлением российского экс-разведчика Сергея Скрипаля президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Кремль принять меры по борьбе с химическим оружием. В телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным Макрон заявил, что Москве следует "взять под строгий контроль любые программы, о которых не проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)".

Макрон призвал Путина "пролить свет" на обстоятельства, связанные с "неприемлемым нападением в Солсбери", и проинформировал о мерах безопасности, которые в этой связи были приняты для защиты французских граждан, говорится далее в сообщении. Пресс-служба президента России в свою очередь сообщает, что Москва "подтвердила готовность к проведению совместных расследований случившегося".

Ранее Совет ЕС по иностранным делам пришел к выводу, что отравление является "явным нарушением" Конвенции о запрещении химоружия и международного права, а также "подрывает опирающийся на правила международный порядок". ЕС призвал Россию срочно ответить на вопросы Великобритании и международного сообщества, а также и незамедлительно и в полном объеме раскрыть ОЗХО реализацию своей программы "Новичок".

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что нападение было совершено с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и объявила об ответной высылке 23 британских дипломатов, а также закрытии Британского совета.