Макрон призвал Путина найти гуманитарное решение для Сенцова
Источник: DW
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина найти гуманитарное решение в ситуации с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был приговорен в России к лишению свободы и уже три месяца держит голодовку. В телефонной беседе с Путиным в пятницу, 10 августа, Макрон выразил обеспокоенность тем, что состояние здоровья Сенцова, судя по всему, опасно ухудшилось, сообщил Елисейский дворец.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонном разговоре президентов речь шла о Сенцове, но не указал подробностей их диалога.
Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. В августе 2015-го он был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля он начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.