Макрон призвал Путина найти гуманитарное решение для Сенцова

Глава французского государства считает необходимым, чтобы Россия "срочно нашла гуманитарное решение в этой ситуации". Макрон сделал Путину несколько предложений, на что тот пообещал "вскоре сообщить о состоянии здоровья" Олега Сенцова, указывается в сообщении.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонном разговоре президентов речь шла о Сенцове, но не указал подробностей их диалога.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. В августе 2015-го он был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля он начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.