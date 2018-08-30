Макрон призвал развивать сотрудничество ЕС с Россией и Турцией

Источник: DW

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз к перестройке отношений с Россией и Турций. "Речь идет не о том, чтобы забыть о событиях последних лет, это будет неправильно. Речь идет о поиске реальных возможностей для более тесного сотрудничества", - заявил он в ходе визита в столицу Финляндии Хельсинки в четверг, 30 августа.

По словам Макрона, цель его инициативы - усиление стабильности на внешних границах ЕС. Одновременно французский президент призвал Россию тоже стремиться к прогрессу, например, в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. При этом Макрон подчеркнул, что перезагрузка сотрудничества ЕС с Россией в сферах кибербезопасности, обороны и стратегических отношений абсолютно необходима.

Стратегическое партнерство с Турцией

Эмманюэль Макрон также высказался за стратегическое партнерство ЕС с Турцией в целях усиления стабильности в регионе. Отношения между ЕС и Турцией сильно охладились из-за репрессий Анкары против журналистов и предполагаемых сторонников попытки госпереворота летом 2016 года.

Евросоюз слишком долго полагался на защиту со стороны США, отметил французский президент. Он сказал, что НАТО остается важным альянсом, однако ЕС должен взять заботу об обороне в собственные руки. Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос ведущую роль своей страны в НАТО на тот случай, если союзники не увеличат расходы на военные нужды.