Макрон призвал РФ и Китай ввести санкции против КНДР

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым введение самых жестких санкций против КНДР и рассчитывает на поддержку России и Китая по этому вопросу.



"Я вновь самым решительным образом осуждаю пуск, который был осуществлен вчера. Сейчас мы должны усилить санкции, и я очень рассчитываю, в частности, на Китай и Россию, чтобы принять решение о самых сложных и самых эффективных санкциях против Северной Кореи", –сказал Макрон.