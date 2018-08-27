Макрон сомневается в необходимости расширения ЕС

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эммануэль Макрона в понедельник, 27 августа, говоря о расширении Европейского Союза призвал задуматься над тем, какую Европу хотят видеть европейцы.

Отмечено, что, в частности, в рамках этого вопроса он поднял вопрос о присоединении к ЕС таких балканских государств, как Албания.

"Я хочу привлечь внимание общества к вопросу о том, нет ли чего абсурдного в том, что сегодня Евросоюз концентрирует такую уйму энергии на обсуждении выхода Великобритании, но в то же время они хотят обсуждать начало переговоров о присоединении Албании или любой другой страны западных Балкан", - сказал Макрон, выступая перед французскими послами в Париже.

Французский лидер поставил под сомнение тот факт, что Евросоюз сейчас находится в нужном состоянии для того, чтобы принимать в свой состав новых членов.

"Но находимся ли мы в настоящее время на нужном этапе? Довольны ли мы нынешним положением вещей. Думаем ли мы, что это лучший способ, чтобы ответить на сегодняшние вызовы? И мы должны думать о том, какую Европу мы хотим видеть, когда думаем о расширение Европы", - отметил Макрон.