Макрон высказался за расширение ядерного соглашения с Ираном

Источник: DW

Европейцы останутся верны соглашению по ядерной сделке с Ираном, потому что оно необходимо для сохранения стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телекомпаниям DW и ARD в среду, 9 мая. Эта стабильность, по словам главы французского государства, является "наивысшим приоритетом".

Однако следует расширить тематику ядерного соглашения с Ираном, включив в него такие темы, как баллистические ракеты, считает Макрон. Что же касается вопроса о ценности прежних договоренностей без участия в них США, то ответ на них дадут ближайшие недели, полагает он.

Трамп совершил ошибку

"Я сожалею о решении американского президента, - заявил Эмманюэль Макрон по поводу разрыва атомной сделки с Ираном. - Я полагаю, что это ошибка, и поэтому мы, европейцы, должны сплоченно оставаться в рамках договора об атомной программе". До интервью с DW и ARD Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и заверил его, что ЕС не отступится от договора.

Французский президент признал, что его попытки убедить Дональда Трампа в целесообразности сохранения договора не увенчались успехом. "Я предлагал Трампу не разрывать все окончательно и не выплескивать ребенка вместе с водой", - сказал Макрон. Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя выбрасывать весь договор просто потому, что из него решил выйти кто-то один. "Мы должны дополнить его и продлить срок его действия на период после 2025 года. Нужно согласовать дальнейшие рамки", - пояснил президент Франции, добавив, что он вместе с другими европейцами будет работать над этим.

"Европа должна спасти многополярный миропорядок"

Эмманюэль Макрон, однако, выступил против того, чтобы расценивать отношения с США только как кризисные. Он указал, что стороны имеют и многочисленные общие интересы в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. "Между нами есть напряженные моменты, но есть и крепкая связь", - констатировал он.

Макрон указал, что в споре вокруг таможенных пошлин и торговли с США Европа не должна унижаться. "Европа должна добиться уважения к себе в этой сфере. Мы крупная торговая держава. США являются нашими союзниками и партнерами, но у нас есть и правила. Мы должны позаботиться о том, чтобы этим правила уважались", - указал французский президент.

В конце мая президент США примет решение о том, следует ли и впредь освобождать ЕС от уплаты штрафных пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз пригрозил ответными мерами. "Я полагаю, что сегодня мы являемся свидетелями исторического момента для Европы. У Европы есть задача сохранить тот многополярный порядок, который мы создали после окончания Второй мировой войны и который сегодня находится под угрозой - угрозой со стороны нашего собственного союзника - США".

Меркель не разочаровала

Макрон, смеясь и маша руками, отрицательно ответил на вопрос, разочарован ли он в канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel), поскольку Германия так долго тянет с ответом на его многочисленные предложения о реформировании Европы. "Нет, абсолютно нет. Я не разочарован, - продолжил он уже серьезным тоном. - Сейчас Германия формулирует свой ответ на наши предложения, и я много ожидаю от этого. Я надеюсь, что федеральный канцлер и ее правительство будут на высоте и мы сможем совместно работать над созданием сильной Европы, суверенной Европы, единой Европы".