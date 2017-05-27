Макрон за скорейший созыв встречи по Украине

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет в скором времени провести саммит с лидерами России, Германии и Украины в связи с кризисом на Донбассе.

Об этом он заявил по итогам саммита G7 в Италии, передает Reuters.

"Макрон заявил, что хочет вскоре провести саммит с лидерами России, Германии и Украины в связи с украинским кризисом", – говорится в сообщении.

Также французский президент сообщил о намерении обсуждать с Россией украинскую проблему "без каких-либо уступок".

"В этом плане я поддерживаю, чтобы мы как можно скорее могли провести дискуссию по Украине в "нормандском" формате", – цитирует Макрона Интерфакс со ссылкой на французское телевидение.