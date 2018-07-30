Манафорт получил в Украине более $60 млн – Мюллер

Источник: Корреспондент.net

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт получил в Украине более 60 млн долларов за политические консультации. Об этом сказал специальный прокурор США Роберт Мюллер, сообщает Bloomberg в понедельник, 30 июля.

Прокуроры команды Мюллера намерены доказать, что Манафорт заработал такую сумму и не указал значительный процент этих доходов в своей налоговой декларации". Данная информация указана в представлении спецпрокурора в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.

Отмечается, что отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Манафорта начнется уже завтра, 31 июля.