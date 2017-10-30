Манафорта отправили под домашний арест

Источник: КорреспонденТ.net

Федеральный суд Вашингтона принял решение отправить под домашний арест экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.

Суд принял такое решение из опасений, что они могут покинуть страну.

Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем 12 пунктам. Об этом они заявили во время первого судебного заседания по соответствующему делу.

Ранее СМИ сообщали, что Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Гейтсу грозит до 70 лет заключения.

Прокуроры все еще могут предъявить Манафорту и Гейтсу дополнительные обвинения, что позволит федеральным судьям ужесточить приговор.