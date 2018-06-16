Манафорту дали VIP-камеру в тюрьме - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Для бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта назначили VIP-камеру в тюрьме Northern Neck Regional Jail, сообщает Голос Америки со ссылкой на газету New York Post.

Сообщается, что местонахождение Манафорта определено как "VIP", что означает Very Important Prisoner – очень важный заключенный.

Манафорта посадили в тюрьму в пятницу в 20:22 по местному времени, сегодня он провел свою первую ночь в федеральной тюрьме. Политический консультант находится под стражей в тюрьме в городе Ворсоу, штат Вирджиния, что примерно в 90 милях от Вашингтона.