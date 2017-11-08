08.11.2017
Марин Ле Пен лишили неприкосновенности
Источник: Корреспондент.net
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.
Отмечается, что Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в соцсети Twitter фотографий одной из жертв группировки Исламское государство.
Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.
Решение лишить Ле Пен неприкосновенности одобрило бюро Национального собрания – высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента.
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