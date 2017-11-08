Марин Ле Пен лишили неприкосновенности

Источник: Корреспондент.net

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии Национальный фронт Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

Отмечается, что Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в соцсети Twitter фотографий одной из жертв группировки Исламское государство.

Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.



Решение лишить Ле Пен неприкосновенности одобрило бюро Национального собрания – высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента.