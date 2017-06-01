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Маріупольські школярі нанесли на пам'ятний знак міста український орнамент

Источник: Мариупольский городской совет

01.06.2017

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