Маріупольські школярі нанесли на пам'ятний знак міста український орнамент
Источник: Мариупольский городской совет
01.06.2017
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