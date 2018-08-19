Марию Бутину перевели в ту же тюрьму, где содержат Манафорта

Источник: DW

Россиянку Марию Бутину, обвиняемую властями США в незаконной агентской деятельности в пользу Кремля, перевели в тюрьму города Александрия, штат Вирджиния. Об этом в субботу, 18 августа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на адвоката Бутиной Роберта Дрисколла и сотрудников тюрьмы.

По информации британского издания Daily Mail, в этой же тюрьме с июля содержится бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Его обвиняют в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов без регистрации в США в качестве иностранного агента, а также в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудница тюрьмы отказалась сообщить причины перевода Бутиной. Подобная информация не разглашается в целях безопасности заключенных, заявил представитель службы федеральных маршалов.

Несколькими днями ранее посольство России в Вашингтоне 16 августа заявило о намерении подать в Госдепартамент США жалобу с "требованием прекратить психологическое давление" на россиянку. Сотрудники посольства посетили Бутину, сообщило диппредставительство.

В чем обвиняют россиянку

Бутину обвиняют в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. Это преступление не квалифицируется как шпионаж, но гражданке России может грозить до 15 лет лишения свободы.

По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, в дальнейшем могли использоваться Москвой для продвижения своих интересов. В МИД России отвергли обвинения и заявили, что "ФБР выполняет политический заказ".