11.08.2017
Марокко может принять ЧМ-2026
Источник: КорреспонденТ.net
Марокко подало заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.
Для африканской страны это будет пятая попытка заполучить мировое первенство –до этого Марокко боролось за мундиали 1994, 1998, 2006 и 2010 годов.
Помимо мароканцев на проведение ЧМ-2026 претендуют США, Канада и Мексика, которые подали совместную заявку.
Марокко может стать второй африканской страной, которая примет мировое первенстве. Ранее в 2010-м году чемпионат мира принимала ЮАР.
Данный чемпионат мира станет первым в истории, на котором сыграют 48 команд.
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