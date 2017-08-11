Марокко может принять ЧМ-2026

Источник: КорреспонденТ.net

Марокко подало заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Для африканской страны это будет пятая попытка заполучить мировое первенство –до этого Марокко боролось за мундиали 1994, 1998, 2006 и 2010 годов.

Помимо мароканцев на проведение ЧМ-2026 претендуют США, Канада и Мексика, которые подали совместную заявку.

Марокко может стать второй африканской страной, которая примет мировое первенстве. Ранее в 2010-м году чемпионат мира принимала ЮАР.

Данный чемпионат мира станет первым в истории, на котором сыграют 48 команд.