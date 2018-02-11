Масленица-2018: как приготовить заварные и шоколадные блины

Источник: Українські новини

Масленица начнется совсем скоро, все хозяйки уже запаслись ингредиентами для приготовления самого главного блюда праздничной недели – блинов. На Масленицу их делают с всевозможными начинками, а главное – чем больше, тем лучше.

Традиционный рецепт: блины на молоке

Ингредиенты:

-яйца (2 шт);

-молоко (500 мл);

-растительное масло (2 ст.л.);

-мука (200 г);

-сахар (1 ст.л.);

-соль (щепотка).

Приготовление:

1. Яйца вбить в миску, смешать с сахаром и солью. Сахар нужно добавлять даже в том случае, если начинка блинов будет несладкая, так тесто получится вкуснее.

2. Добавить молоко, перемешать.

3. На миску установить сито и всыпать в него муку. Если нужно, чтобы блины получились тонкими, муку нужно добавлять постепенно, несколько раз, при этом помешивая венчиком. По итогу должна получиться консистенция, напоминающая жидкую сметану.

4. Затем нужно добавить растительное масло, перемешать.

5. Когда тесто готово, поставить на огонь сковороду и прогреть ее, затем равномерно смазать 1-2 каплями растительного масла. Огонь должен быть средним, чтобы блины выпекались, а не жарились.

6. В половник набрать теста, чтобы оно занимало 2/3 и быстро вылить на сковороду. При этом сковороду важно держать немного под наклоном, чтобы тесто растеклось по кругу.

7. Первую сторону нужно выпекать 2-3 минуты, а затем поддеть блинчик лопаткой и перевернуть. Выпекать пару минут.

8. Когда блин будет готов, выложить его на блюдо и смазать сливочным маслом (не обязательно, по вкусу).

Заварные блины на кефире

Ингредиенты:

-кефир (500 мл);

-мука (300 г);

-кипяток (250 мл);

-сахар (30 г);

-подсолнечное масло (40 г);

-соль (3 г);

-сода (3 г)

Приготовление:

1. Смешать все ингредиенты, кроме воды и масла, в глубокой посуде и хорошо размешать.

2. Помешивая тесто, влить постепенно кипяток, тонкой струйкой.

3. Влить масло и снова хорошо перемешать.

4. Поджарить традиционным способом.

Заварные блины на кефире очень нежные и тонкие, поэтому при приготовлении по началу могут немного прилипать к лопатке при переворачивании, но к этой особенности можно быстро привыкнуть и приноровиться.

Кофейные блины

Ингредиенты:

-какао порошок (2,5 ст.л.);

-кофе свежемолотый (1 ч.л.);

-подсолнечное масло (5 ст.л.);

-молоко (350 мл);

-мука (9 ст.л.);

-сахар (3 ст.л.);

-сода (0,5 ч.л.);

- яйца (2 шт).

Приготовление:

1. В 100 мл молока высыпать свежемолотый кофе и поставить на огонь, довести до кипения, а после минуту проварить. Затем кофейное молоко процедить через ситечко и добавить в него оставшееся молоко.

2. В отдельной миске соединить куриные яйца, какао-порошок и сахар. Тщательно перемешать венчиком. Затем всыпать муку, смешанную с содой и слегка перемешать, но не сильно.

3. Добавить кофейное молоко и тщательно вымешать до блинной консистенции, чтобы не осталось комков.

4. Влить в тесто подсолнечное масло и снова перемешать.

5. На разогретую сковороду вылить чуть меньше половника теста, жарить на среднем огне. Когда блин обжарится и покроется пузырьками – перевернуть, довести до готовности вторую сторону.