Массовое отравление в лагере на Донетчине: у 60 человек подтверждена дизентерия

Источник: Українські новини

В детском лагере в Донецкой области произошло массовое отравление детей. У 56 детей и 4 взрослых был подтвержден диагноз дизентерия. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее данным, больные сейчас находятся в больницах Славянска, Краматорска, Лимана, Мирнограда, Константиновки и Дружковки.

"Состояние больных ближе к удовлетворительному. Завершается курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке", - написала Денисова.