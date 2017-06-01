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Мастер-класс оберег к Троице

Источник: Вечерний Мариуполь

01.06.2017

К большому православному празднику, свободное пространство Halabuda, предлагают сделать вместе куклу-мотанку Кубышка-Травница.

Этот оберег присматривает, чтобы болезнь не проникла в дом. Как заботливая хозяйка, кукла оберегает жилище от злых духов. А чтобы ей было легче с этим справиться внутрь кладут душистые лекарственные травы.

Мастер-класс пройдет субботу 3 июня в 18:00
Стоимость 80 грн.
Предзапись по телефону:
098-566-566-0

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