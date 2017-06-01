Мастер-класс оберег к Троице

Мероприятия

18.05.2017

Мешканців і гостей Маріуполя запрошують на Парад вишиванок

Сьогодні, 18 травня, запрошуємо всіх маріупольців та гостей міста на святковий Парад вишиванок, який пройде в рамках святкування Дня вишиванки! Збір і формування колони відбудеться о 16.30 на перетині пр. Миру та пр. Металургів, звідки о 17.00 розпочне рух святкова хода. Наявність вишиванок та предметів з національною символікою обов'язкова!