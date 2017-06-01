Мастер-класс оберег к Троице
Источник: Вечерний Мариуполь
01.06.2017
К большому православному празднику, свободное пространство Halabuda, предлагают сделать вместе куклу-мотанку Кубышка-Травница.
Этот оберег присматривает, чтобы болезнь не проникла в дом. Как заботливая хозяйка, кукла оберегает жилище от злых духов. А чтобы ей было легче с этим справиться внутрь кладут душистые лекарственные травы.
Мастер-класс пройдет субботу 3 июня в 18:00
Стоимость 80 грн.
Предзапись по телефону:
098-566-566-0
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18.05.2017
Мешканців і гостей Маріуполя запрошують на Парад вишиванок
Сьогодні, 18 травня, запрошуємо всіх маріупольців та гостей міста на святковий Парад вишиванок, який пройде в рамках святкування Дня вишиванки! Збір і формування колони відбудеться о 16.30 на перетині пр. Миру та пр. Металургів, звідки о 17.00 розпочне рух святкова хода. Наявність вишиванок та предметів з національною символікою обов'язкова!