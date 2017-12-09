Мать Саакашвили готова приехать в Украину, если потребуется

Источник: 112.ua

Мать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания считает, что ее сына задержали незаконно.

"Его содержание под стражей абсолютно незаконно", – заявила Аласания. По ее словам, после первой попытки задержания Саакашвили сильно простудился, у него может быть воспаление легких.

При этом Аласания подчеркнула, что готова приехать в Украину только тогда, когда это будет необходимо и ее об этом попросят. "По своей инициативе я не поеду, чтобы не помешать. Как потребуется, так буду действовать", – отметила она.

Как известно, Михеила Саакашвили задержали 8 декабря поздно вечером. Политику инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас Саакашвили находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Киеве. Он объявил о начале бессрочной голодовке.