McDonald's впервые закрыл заведение в Украине

Источник: Корреспондент.net

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые за всю историю своей деятельности в Украине закрывает свое заведение. Об этом в четверг, 12 апреля.

Закрыт один из центральных ресторанов - расположенный у станции метро Печерская.

"Заведение прекратило работу в связи с завершением действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании МакДональдз", - сообщила агентству руководитель отдела по связям с общественностью компании МакДональдз Анастасия Зражевская.

Первое заведение McDonald's в стране было открыто в Киеве 24 мая 1997 года. Сейчас сеть ежедневно обслуживает около 350 тысяч посетителей. Штат сотрудников по стране насчитывает около 7,5 тысяч человек. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетили около 85 млн человек.