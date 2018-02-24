Мед, халва и черный шоколад: какие сладости разрешается есть во время Великого поста

Источник: Українські новини

19 февраля начался Великий пост, который является особым периодом для христиан. Великий пост самый строгий в году и предусматривает существенные ограничения в пище и некоторых аспектах жизни. Верующие люди стараются следовать всем правилам и убирают из своего рациона запрещенные уставом продукты. Однако отказываться от любимых сладостей не так просто и иногда возникает желание съесть что-то вкусное, что не нарушало бы церковный устав.

Мед

Мед – просто кладезь полезных свойств. С помощью меда можно избежать анемии и авитаминоза, который часто может настигать весной. Также мед обладает противогрибковыми и противовирусными, и даже антибактериальными качествами. Использовать это лакомство можно как угодно: есть ложкой, добавлять в чай или выпечку. Например, с медом можно испечь коврижку. Такой десерт не будет нарушать церковный устав и порадует своим вкусом.

Варенье

У каждой хозяйки наверняка припасено на зиму несколько баночек варенья, в Великий пост их можно использовать в полной мере. Ведь варенье не запрещается церковным уставом. Многие люди привыкли есть варенье исключительно намазывая его на хлеб. Однако хлеб можно заменить разными хлебцами, в состав которых не входят скоромные продукты. Не стоит забывать и о том, насколько вкусные получаются пироги с вареньем, даже если они постные.

Сухофрукты и орехи

Выбор сухофруктов очень разнообразный, так что можно покупать целое ассорти и ни в чем себе не отказывать. Выбирать уж точно есть из чего: сушеные финики, курага, изюм, инжир, чернослив. А есть грецкие орехи во время Великого поста медики и вовсе настоятельно рекомендуют, чтобы в рационе обязательно присутствовало большое количество орехов и блюд из бобовых. Это поможет восполнить дефицит белка в организме.

Халва

Выбор халвы также разнообразен: кунжутная, подсолнечная, арахисовая, с ванильным вкусом, с орешками, изюмом. Эта сладость разрешена постящимся людям. Однако слишком сильно увлекаться халвой не стоит, ведь она достаточно тяжелая для пищеварения. А употребление халвы в меру улучшит усваивание кальция, укрепит нервную систему и даже поможет избавиться от бессонницы.

Черный шоколад

В состав настоящего черного шоколада не входит молоко и жиры животного происхождения, поэтому его можно употреблять в пост. Даже для любителей молочного и белого вида этого лакомства черный шоколад станет помощником в воздержании от запрещенных сладостей.