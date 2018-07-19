Медитация и сны о еде. Как дети выжили в пещере

Источник: Корреспондент.net

Юных футболистов, которые две недели провели в затопленной пещере в Таиланде, выписали из больницы. Их эвакуировали на прошлой неделе

Они дали пресс-конференцию, на которой рассказали, как им удалось выжить в заточении и о своих планах на будущее. Они также почтили память погибшего дайвера. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как удалось выжить в пещере

Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет, которые вместе с 25-летним тренером Экаполом Чантавонгом (Аке) пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, рассказали, что пока ждали спасения, поочередно пытались рыть стены пещеры. Один из них смог вырыть яму в три-четыре метра.

Тренер добавил, что последний раз команда принимала пищу после тренировки.

"В первый день нам казалось, что мы не проголодались, но в следующие два дня все изменилось, и нам очень захотелось есть", - отметил один из юных спортсменов.

Тренер отыскал в пещере стену, по которой бежала чистая вода. Ребята сменяли друг друга, а в перерывах между копанием пили эту воду. Ничего другого им в желудки не попадало.

Все это время, по словам одного из футболистов, он мечтал о жареном рисе. Еще один подросток отметил, что ему ежедневно снились любимые блюда.

Один из футболистов вспоминает, как счастливы были дайверы, когда узнали о том, что все 13 человек находятся в безопасности. Мальчики сильно удивились, что спасатели оказались не из Таиланда (первыми их нашли британцы).

На пресс-конференции выяснилось, что дети умеют плавать, поскольку плавание входит в футбольные тренировки. Как рассказал тренер, во время заточения, они пытались найти выход в воде.

Когда группа оказалась в ловушке в пещере, тренер начал обучать детей медитировать, чтобы помочь им сохранять спокойствие. Когда ему было 12 лет, погибли его родители и семилетний брат. Его воспитывала тети и дяди.

По их словам, он был "грустным и одиноким ребенком", пока не попал в буддистский монастырь, где нашел свое призвание.

Психическое здоровье мальчиков

Губернатор города Чианграй, где прошло общение футболистов с журналистами, заявил, что это будет единственным официальным появлением подростков перед прессой и со СМИ они больше не будут общаться.

"Мы хотим снизить общественный интерес к их истории. Мы организуем мероприятие таким образом, чтобы после нее дети могли вернуться к своей обычной жизни", - заявил представитель правительства Таиланда Сансер Каукамменд.

Психиатры замечают, что только непрерывное общение мальчиков со своими семьями поможет им вернуться к нормальной жизни. Врачи говорят, что признаки психологической травмы могут проявиться у них спустя несколько месяцев.

Отметим, что четверо спасенных мальчиков не имели гражданства, однако теперь получат тайское. Власти подтвердили, что оформление документов уже началось.

Тренер мальчиков рассказал, что когда дайверы спросили, кто хочет быть спасенным первым, никто не вызвался сам.

Врачи отметили, что подростки вели себя одинаково стойко в этой ситуации.

Некоторые из подростков говорят, что боялись наказания родителей, поскольку не все сказали, что идут в пещеру. Одного из мальчиков волновало, что он не сделал уроки.

Вопросы для пресс-конференции были согласованы с детским психиатром, чтобы убедиться, что они не навредят подросткам. При этом врачи оценили физическое и ментальное здоровье подростков как "довольно хорошее". Мальчики планируют на вермя стать буддистскими послушниками - это традиция для мужчин в Таиланде, переживших несчастье. "Мы чувствуем себя виноватыми в смерти спасателяи в будущем собираемся стать монахами в память о нем", - сказали они на пресс-конференции. В ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда Саман Гунан, который добровольно принял участие в операции. На обратном пути из пещеры, в которую доставил баллоны с кислородом, он потерял сознание из-за нехватки воздуха. Напарник поднял его на поверхность, однако реанимировать его не удалось. Как они оказались в ловушке 23 июня они спустились в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Кхао Луанг Нанг Нон, протяженность всех ответвлений которого достигает десяти километров. В пещерах Кхао Луанг легко потеряться, поэтому посетителей комплекса просят не продвигаться в глубь дальше 800 метров. Когда футболисты вошли в пещеру было сухо, но внезапно начался проливной дождь, и группа не смогла выбраться наружу. Поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость. Десять дней таиландские военные вели поиски с участием дайверов и спелеологов и с привлечением иностранных специалистов, в том числе из США, Великобритании, Австралии, Китая и ряда других стран. 2 июля британские дайверы нашли пропавших в четырех километрах от входа. Дети и их тренер сидели на небольшом участке земли, выступавшем над водой. В спасательной операции принимали участие добровольцы из разных стран, в том числе два украинца.