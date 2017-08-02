Медведев: России объявлена торговая война

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием нового пакета санкций Вашингтон объявил Москве полноценную торговую войну на десятилетия вперед. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", – считает российский премьер.

Он считает, что сегодняшнее событие более опасно для президента США, чем для России, потому что "американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа".

"Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла, прежде всего, как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти... Мы же спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая, прежде всего на себя", – добавил Медведев.

При этом он спрогнозировал, что новые санкции будут сохраняться десятилетиями, "если не произойдет какое-то чудо", причем они будут жестче закона Джексона – Вэника, ибо носят всеобъемлющий характер.